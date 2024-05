KLIPP | 42 kilo kergem! Kodumaine räppar Mäx on läbinud rabava kaalulanguse

Clicheriku ja Mäxi räpiduo tähelend algas aastal 2018, kui nad Raadio 2 räpikonkursi looga „Madalal“ võitsid. Laiemale publikule said nad tuntuks aastal 2020, kui sündis hittlugu „Maakas“, mis võitis Raadio 2 Aastahiti tiitli ning sai tasustatud ka Eesti hiphopi auhindadel. Duo hittlugude hulka kuuluvad ka lood „Mõtled mu peale“ ja „Kesköödisko“ koostöös Trafficuga. Möödunud aastal ilmus räpiduol teine täispikk albumi „Paksud“, mis keskendub noore muusikuna läbilöömisele ning elu tõusudele ja mõõnadele.

Duo räppar Mäx on endale kõige suurema jälgijaskonna kasvatanud platvormile TikTok (16 000+), kuhu ta humoorikaid videoid oma elust postitab. Muu hulgas on jaganud Mäx mitmeid videoid oma hiljutisest kaalulangusest, mis on saanud palju positiivset tagasisidet fännidelt. Teiste seas näitasid räpparile toetust sisulooja Mariliis Kaer, suunamudija Seidi Voogre, muusik Artjom Savitski ja räppar Säm.

Varasemalt kaalus Mäx 130 kilo, nüüd aga 88. „Jätka hea tööga,“ sõnas Mäxi fänn video all. Teine fänn väitis, et äkki on Mäxi suure kaalulangetuse taga kurikuulus retseptiravim Ozempic, kuid Mäx kummutas need kuulujutud, vastates fännile eitavalt.

„Neiud, mis reedel plaanis?“ on Mäx kirjutanud ühe oma hiljutise TikToki video juurde, kus nii mõnigi fänn arvas, et ta on läbinud suurepärase muutuse.

Kuula Clicheriku & Mäxi ühte tuntuimat hittlugu „Maakas“, kus teeb kaasa ka gameboy tetris, siit:

Kroonika on kontakteerunud Mäxiga, et saada teada, mis on tema eduka kaalulangetusprotsessi taga, ent seni pole räppar soovinud kommentaare jagada.