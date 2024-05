Eduka elukaaslasega reisiv Anita Sibul: olen õnnelik, et rinnasuurendusoperatsiooni ei ole teinud

Nimelt uurisid suunamudija jälgijad Sibulalt paljude erinevate küsimuste seas ka seda, kas sisulooja on mõelnud rinnasuurendusoperatsioonile. „Ma olen nii õnnelik, et ma rinnasuurendusoperatsiooni ei ole teinud,“ avaldas Sibul, kuid tõdes, et nooremas eas tundis ta end oma rindade osas üsnagi ebakindlalt ning rinnasuurendusoperatsioon käis peast läbi küll.

Tegudeni asi siiski ei jõudnud. Nüüd aga sellele perioodile tagasi vaadates sõnab ta, et on õnnelik, et oma rindu suurendada pole lasknud. Sibul soovitab noortel naistel ideega mõned aastad oodata. Anita ise sõnab, et pärast laste saamist võib rindade suurendamine kõne alla tulla küll.

Ei kokka

Nimelt uurisid suunamudija jälgijad Tallinnast pärit Sibulalt ka veel, et palju ta igakuiselt toidule kulutab, mille peale naine tõdes, et ta ei kokka ise. „Lõbus fakt: ma pole kunagi süüa teinud,“ teatas Sibul ning lisas, et ta on korra proovinud pannkooke teha, kuid üritus lõppes suitsuanduri üürgamisega ning seetõttu sai ka tema üürikeseks jäänud kokkamine igaveseks lõpu.

„Seetõttu läheb kogu minu söögile mõeldud raha väljas söömisele ja minu armastusele - Woltile,“ selgitas ta oma harjumusi. „Ma ei ole kunagi arvutanud seda summat kokku, aga ma söön kaks korda päevas. Kui mõelda, et üks eine maksab umbes 10 eurot, siis mul läheb umbes 600 eurot kuus (lisaks veel joogid ja snäkid) Woltile,“ tegi Sibul kiire arvutuse, kuid täpsustas, et sinna summale lisanduvad veel uhkemad väljas söömised.