KROONIKA MALMÖS | Eurolaulikuid kihlveokontorite puusse panek ei hirmuta: me otsustasime Soome jälgedes minna

Vahetult enne Eurovisioni teise poolfinaali žürii läbimängu püüdis Kroonika kinni 5Miinuse Kohvri ja Lanceloti ning Puuluubi Ramo. Selgus, et mehi ei heiduta see, et neljapäeval võib väga napikaks minna edasipääsuga ning nad loodavad oma mehisele energiale.