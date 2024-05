„Oht meie iseseisvusele oli tegelikult niivõrd suur, sest neil tüüpidel oli niivõrd palju raha, vägivalda ja võimu, et nad lihtsalt võtavad kõik need strateegilised asjad ära ja me jäämegi selliseks Moldovaks, banaanivabariigiks,“ meenutas Lao erirühma loomise toonast vajadust. „Tänapäeval mõtleksin ma loomulikult kümme korda selle üle, mis see mulle tähendab, aga siis ma olin noor ja uljas: näidake mulle suund, andke mõõk ja ma lähen!“