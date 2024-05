Kardashianite matriarh Kris Jenner tegi emotsionaalse paljastuse: mul avastati kasvaja

Viienda hooaja treileris on paari sekundi jooksul näha katkendit sellest, kuidas Krisi tervisemure avalikuks tuleb. Videost paistab, et Kris on arsti juures ning vaatab talle ehmunud näoga otsa. „Ma käisin uuringul. Nad leidsid tsüsti ja väikese kasvaja,“ ütleb Kris samal ajal väriseva häälega. Seejärel on näha tema perekonnaliikmed, kes paistavad olevat mures ja kurvad. Krisi noorim tütar Kylie Jenner pühib pisaraid ja Kendall Jenner tõttab teda kallistama. Ka Krisi kallim Corey Gamble ning tütar Khloe Kardashian paistavad mures olevat.