SPIKKER ÕHTUKS | „ Eestilt tugev edasipääsuhõng.“ Fännid on 5Miinuse ja Puuluubi viimasest proovist joovastuses, kuid kihlveokontorites tundub finaali pääs napp

Tänane ehk teine poolfinaal saab eestlaste jaoks alguse kell 22, kui otsepildis kannab Malmös toimuvat üle Eesti rahvusringhääling. Eurovisioni teises poolfinaalis astuvad võistlustulle ka Eestit esindavad 5Miinust ja Puuluup lauluga „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. Lavale astutakse järjekorras 13ndana. Juba mõnda aega on aga Eesti edasipääs pakkunud palju pinget – kord on see kindel olnud, teinekord rippunud juuksekarva otsas. Milline on seis ligi 12 tundi enne poolfinaali algust?