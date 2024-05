BLOGI JA FOTOD MALMÖST | Palju õnne! 5Miinust ja Puuluup viisid Eesti Eurovisioni finaali

See päev on käes - Eestit esindavad 5Miinust ja Puuluup astuvad Eurovisioni teises poolfinaalis lavale. Kuna eestlaste kõrval on täna õhtul võistlustules ka Iisraeli osaline, siis Malmö tänavatel toimus pärastlõunal suur meeleavaldus, kus Kroonika andmetel osales umbes 30 000 inimest.