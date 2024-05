Ant Nurhan: kogen seda, et viimane superstaari hooaeg ei olnud nii populaarne

Superstaarisaate võitjal Ant Nurhanil ilmus äsja tema päris oma singel „Tähealleel“. Kuid vaatamata tähesärale tunnistab värske superstaar, et peab ennast Eesti publikule veel palju tõestama. „Ma kogen seda, et viimane superstaari hooaeg ei olnud nii populaarne. Tegelikult viimased kolm, sest eks selles on oma osa ka sotsiaalmeedial. Aastaid tagasi polnud võimalust nii palju asju jälgida ja vaadata, kui näiteks tänasel päeval. Ma saan aru, miks see nii on, aga ma ei arva, et see pisendab minu võitu. Ma tunnen, et ma pean rohkem tööd tegema selle nimel, et veel rohkem Eesti publikule tuttavamaks saada,“ tõdeb Ant.