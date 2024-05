VÕRDLE | Uus iluröögatus? Kim Kardashiani Met Gala välimus pani spekuleerima teletähe kummalise iluopi üle

Ärinaine ja teletäht Kim Kardashian kandis esmaspäevasel Met Galal kleiti, mis ta fänne ülimalt šokeeris. Taas oli ta end pressinud imekitsa pihaga kleidikesse, mis pärines seekord Maison Margiela loomingust. Osad fännid lausa juurdlesid selle üle, kas Kim on lasknud endal ribisid eemaldada, et imetillukesse korsetikleiti mahtuda.

Nüüd on tähelepanelikud silmapaarid aga märganud uut detaili Kimi Met Gala välimuse juures. Nimelt võeti luubi alla tema käed, mis paistsid erakordselt siledad. Kimi käsi kommenteeris ka Dana Omari-Harrell, kes peab Instagramis populaarset kontot, mis on keskendunud iluoperatsioonidele. Tema hinnangul on Kim käinud operatsioonil, kus tema käsi on täidisega täidetud. Käte täitmine on meetod, kus täiteainet süstitakse käte tagakülgedele, et parandada käel asuvate kortsukeste väljanägemist ja lisada kätele volüümi.