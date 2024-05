FOTO | „Kotti võid panna täpselt seda, mida soovid.“ Pakendikeskus soovib 5miinusele Eurovisionil edu omas mahlas reklaamnaljaga

„See kott vii ära! Tule poodi, osta kasvõi hulgi ja vii minema! Kivi küll kaasa ei tule, aga kui ostad vähemalt 10 pakki, on hind miinus 5% ehk nii väike, et selle nägemiseks on vaja (näiteks puust) luupi. Kotti võid panna täpselt seda, mida soovid. Pandipudelid vast ära ei mahu, aga leiame kindlasti sobiva lahenduse, sest ei saa öelda, et nendest kottidest ei tea me küll mitte midagi. Edu poistele õhtuks!“ reklaamib Pakendikeskus osavalt minigripi kotti oma sotsiaalmeedias.

Täna, 9. mail esineb Eesti Eurovisioni 2. poolfinaalis, kus selgub, kas 5miinust pääseb lauluvõistluse finaali Eestit esindama looga „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ Loo autoriteks on Põhja Korea, kohver, Lancelot, Päevakoer, Marko Veisson, Ramo Teder ja Kim Wennerström. Bändi sõnul on loos palju erinevaid kihte.

„Ühel õhtul, kui olime Puuluubiga laagris ja küpsetasime šašlõkki, tuli selline mõte ja tegime mõtte teoks,“ ütles Päevakoer. „Meie ei otsustanud midagi, Universum otsustas meie eest,“ ütles Kohver.

Edukad reklaamijad

Eelmisel aastal küsis Ärileht Pakendikeskuselt, kes on nende geniaalsete postituste taga. Pakendikeskuse turundusjuht Annika Sillaots sõnas toona, et traditsioonilist turundusosakonda, kus töötavad digiturundaja, disainerid jt, neil ei ole. „Teeme turundust omal käel, aga meil on väga tugev partner reklaamiagentuuri Tabasco näol. See loob võimaluse, et kui tekib hea mõte, saame kiire copy ja operatiivselt eetrisse,“ räägib ta.

„Meie kommunikatsioonis on balansseeritud aktuaalsed teemad emotsionaalse humoorika lähenemise ja originaalsete loovlahendustega,“ selgitab Sillaots ja lisab, et nn newshacking ei ole nende sotsiaalmeedias iseenesest midagi uut.