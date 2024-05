Hullunud fänn sai endale Grete Paia numbri: ta helistas mulle öö läbi

Lauljatar Grete Paia tõdes, et tal on aastate jooksul olnud kokkupuuteid mitme toreda püsifänniga, keda ta alatasa oma kontsertidel näeb. Ent kõik kokkupuuted ei ole nii toredad, eriti, kui keegi kogemata tema numbri endale saab ja siis ööpäevad läbi teda sõnumitega ahistab, vahendab TV3 portaal .

Küll aga pole kõik fännid alati väga meeldivad ja just naisterahvana võib ahistav käitumine tekitada suisa ebaturvalist tunnet. „On olnud ka selliseid situatsioone, kus inimesed on mu numbri leidnud ja lihtsalt pommitavad mind ööd-päevad, saadavad sõnumeid igale poole. Õnneks kedagi ma jälitamas pole näinud, aga... naisterahvana ikkagi, kui sa loed neid uudiseid... Eestis on hästi, aga kuskil USAs...“ mõtiskleb Paia.