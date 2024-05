Cool D kirjutas loo Eesti ilusüstide kuningannast Marju Karinist: seal on juttu tema klientidest

„Mis see Marju Karin sulle tegi, kui temast on üks laul?“ uuris saatejuht Robert Rool. „No vot Marju Karini laulu puhul... Ma natuke reedan selle laulu sisu, et pigem on seal juttu mitte Marju Karinist endast, aga siiski rohkem tema klientidest,“ selgitas räppar.

Mõni Cool D uue albumi lugu on inspireeritud ka raevust, mis on tekkinud autoroolis. „Eks need asjad kogunevad ajapikku... koguneb, koguneb ja mingi hetk saab karikas täis,“ kirjeldas ta vajadust kirjutada pahameelest, mida liiklus temas aeg-ajalt tekitab.

Robert Rool tõi välja Cool D lugude sõnu saates lugedes, et paljud tema sõnad on autoremondi arvetele kirjutatud. „Aastal 2004 on sul ABSi tuli põlenud, udutulede pirnid vahetatud - sul on BMW jumala katki olnud!“ muigas saatejuht.

Cool D lisas, et tihti sünnivad parimad laulud just negatiivsetest emotsioonidest. „Kui sa oled natukene elu või ümbritseva maailma peale kuri, siis tekivad frustratsiooni käigus ka paremad laulud.“