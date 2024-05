ACME Film Eesti levitiim sai Euroopa Filmiakadeemia liikmeks

Akadeemia liikmeteks valiti ACME Filmi levitiim just tänu nende pühendumisele Euroopa filmitööstuse heasse käekäiku ning panuse eest Euroopa kino nähtavaks muutmisele. Euroopa Filmiakadeemia tervitas tänavu uute liikmetena 709 filmiprofessionaali üle Euroopa, kelle kõigi nimed avalikustati Euroopa päeval, 9. mail 2024.

Uued liikmed kuulutatakse välja kord aastas ning neil on õigus hääletada Euroopa filmiauhindade nominatsioonide ja võitjate poolt. Euroopa Filmiakadeemia (edaspidi EFA) liikmed on oodatud eri filmiprogrammidele, EFA korraldatavatele üritustele ja laiaulatuslikku filmitegijate võrgustikku, mis on osa kogukonnast, mida EFA esindab.