FOTOD | Võimas! Tallinnas ja Narvas toimusid Euroopa päeva raames uhked kontserdid: nublu, Smilers, Alika jpt

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski kutsus tallinlasi tähistama Euroopa päeva üheskoos Vabaduse väljakul. „Euroopa päeva sündmused toovad meid kokku, rõhutades meie ühiseid väärtusi ja saavutusi. See on suurepärane võimalus näidata, kui oluline on meie kuulumine Euroopa Liitu ja NATO-sse ning tähistada seda ajaloolist verstaposti koos oma lähedaste ja kaaslinlastega. Ootame kõiki saama osa meeleolukast programmist ja jagama Euroopa päeva rõõmu!“