Soodom ja komorra! Tuntud muusikamänedžer sattus Taani-Rootsi silla sulgemise tõttu eurokaosesse

„Kuna mu sõbrad elavad Kopenhaagenis, liikusime eilsesse teise poolfinaali proovi rongiga, mis on kõige efektiivsem viis Öresundi silla ületamiseks ning kohalikele sõnul ka töökindlam. Õnneks võtsime suuna Malmö poole teatava ajavaruga, et kohtuda juba kohapeal olevate sõpradega. Läks aga nii, et kokku olime ligi kaks ja pool tundi kinni Kopenhaageni rongijaamas ja rongis, mis sõitis edasi-tagasi Kopenhaageni lennujaama ja linna vahet,“ räägib Randma Kroonikale.

„Tuli välja, et liikuda ei saanud ükski buss, auto ega rong, sest sild oli suletud ja ükski rong selle aja vältel Malmösse ei liikunud. Puudus ka info, millal see liin võidakse uuesti avada,“ ütles Britt. Tema sõnul kogunes Kopenhaageni rongijaama sadu, kui lausa tuhandeid rahulolematuid eurofänne. „Kui rongijaamas töötajalt täpsustust küsisime, selgus, et keegi oli üritanud end tappa ja rongi ette hüpata. Täpselt siiani ei tea, mis oli selle olukorra lahend, aga lõpuks Malmö Arenale me 35-minutilise hilinemisega jõudsime ning enamikku lauludest siiski nägime ja kogesime,“ avaldas Britt, kes läks teise poolfinaali lavaproovi 5Miinusele kaasa elama.