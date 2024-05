Smilersi laulja ja kitarrist Hendrik Sal-Saller on äratuntava välimuse ja stiiliga olnud viimased 30 aastat ning kui ta midagi oma välimuses muudab, hakkab see eriti kergelt silma. Narvast laekunud piltidelt on näha, et kevadised külmakraadid on Sal-Salleri, kellele talvel meeldib kariibidel seilata ning soojas puhata, kätte saanud. Nimelt on mees endale kasvatanud ninaaluse soojendamiseks ühe vahva vuntsi!