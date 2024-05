Palju õnne! Justin ja Hailey Bieber saavad lapse

Ei ole just üllatav, et kuulsate ja ilusate inimeste elud täiesti võhivõõrastele huvi pakuvad ning fännid on juba aastaid soovmõtlemisega üritanud leida vihjeid ka sealt, kus neid tegelikult ei ole varem olnud. Viimasel ajal on korduvalt kõneainet pakkunud Hailey Bieber, keda fännid on mitmeid kordi täiesti alusetult rasedaks on pidanud, kuid nüüd on naine avalikustanud uudise, mida fännid on kaua aega oodanud.