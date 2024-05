VIDEO MALMÖST | Kohver pandi pressikonverentsil Kroonika ajakirjaniku poolt raske valiku ette

Nimelt on laiemale üldsusele teada, et Kohvri näol on tegemist suure jalkafänniga ning Eurovisioni finaalist edasipääs polnud tema jaoks ainuke suur triumf sel nädalal. Kaks päeva tagasi võitis tema lemmikklubi Dortmundi Borussia Meistrite Liiga poolfinaalis PSG-d ning juuni alguses saavad nad võidelda finaalis tiitli eest.

Seetõttu oli paslik Kohvril pressikonverentsil küsida, et mida ta rohkem soovib - kas Eurovisioni võitu või seda, et Dortmund tuleb sel hooajal Champions League’i meistriks. Ilma pikemalt mõtlemata teatas räppar, et tema eelistab Dortmundi edu, sest ta on kindel, et Eurovisioni võit läheb hoopis ühele teisele riigile.