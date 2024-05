KROONIKA MALMÖS | 5Miinuse ja Puuluubi kaootiline intervjuu pärast edasipääsu: ärge pange meile survet peale!

Kuna Kroonika otseblogi jälginud inimesi huvitas see, et miks polnud laulu ühes tähtsaimas kohas kuulda Lanceloti häält, siis uurisime meestelt järgi, et miks mikrofon siis ei töötanud. Eurolaulikud lubasid probleemiga tegeleda, sest nad isegi ei teadnud, millest võis tehniline apsakas tulla. „Belglased, ma arvan,“ tõi Kohver süüdlasena välja finaali ukse taha jäänud konkurendi. Mehed pakkusid välja aga kompromissi, et finaalis pannakse ainult Lanceloti mikker tööle.

Mingeid kohaennustusi mehed ei soovinud teha. Samuti ei tahetud spekuleerida seda, et kas midagi saaks ka paremini teha. „Ärge pange meile survet peale,“ teatas Päevakoer. Selle jutu peale esitlesid 5Miinust ja Puuluup uusverisooni tänavusest euroloost. Ühtegi sõna laulus ei muudetud, sest kogu pala esitatakse nagu nad oleksid mesilased.

Kuigi joviaalses tujus mehed nägid välja, nagu nad hea meelega tähistaksid edasipääsu hommikutundideni, siis hommikul tuleb olla juba uues lavaproovis ning kaks väga pikka päeva on ees ootamas. Samal ajal on Malmösse sõitnud ka nende pruudid, vanemad ja mõnel ka lapsed. Nagu Kohver teatas, siis: „Kõik nende kõige tähtsamad naised on kohal.“

Päevakoeral oli nende õhtust juba oma teooria: „Siin on kaks varianti praegu, et kas nad on hotellis juba joogised või nad juba magavad.“ Mehed olid ka teadlikud sellest, et Eesti Rahvusringhääling oli hotelli juba mingi olengu organiseerinud. „Aga seal saavad osaleda ainult need delegatsiooniliikmed, kes ei pea juba kell 10 siin tagasi olema,“ ütles Korea sarkastiliselt.

Kuigi nooremad mehed oleks hea meelega peole läinud, siis Puuluubi Marko tõestas, et nende grupis on ka teine äärmus. „Ma juba magan,“ teatas ta keset intervjuud surmtõsise näoga.

Vaata videost!