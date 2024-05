Hea enne? Eesti sai finaaliks sama esinemisjärjekorra numbri, mis tõi Rootsile eelmisel aastal võidu

Pärast finaali pääsemist käisid Eesti eurolaulikud loosimisel, kus nad tõmbasid kausist välja tühja kirja. See tähendas automaatselt seda, et 5Miinuse ja Puuluubi esinemisjärjekorra asetuse üle said teleprodutsendid ise otsustada. Loosist oleks saanud välja tõmmata ka paberid, kus oleks otsustavalt kirjas olnud, kummas õhtu pooles nad esinevad – kas esimeses või teises.