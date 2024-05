2024. aasta Eurovisioni teine ​​poolfinaal lõppes hetk tagasi ning välja on valitud viimased kümme laupäevasesse finaali pääsevat finalisti. Need on (esituse järjekorras) Kreeka, Šveits, Austria, Armeenia, Läti, Gruusia, Eesti, Iisrael, Norra ja Holland.