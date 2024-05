Eesti Laulu endine peaprodutsent Mart Normet avaldas Retro FMi hommikusaates, et 65 000 eurot on ainult osalustasu ning avas esimest korda elus avalikult Eurovisioni kulude tegelikkuse tagamaid. Maris Kõrvitsale oli see info suureks üllatuseks - tema arvas, et 65 000 on kogukulu Eesti esindamise eest.