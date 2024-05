Elektroonilise muusika legend Faithless esineb septembri alguses Tallinnas

Peale kaheksa aastat kestnud pausi on kultushittide „Insomnia“, „God Is s DJ“ ja „One Step Too Far“ loojad ansamblist Faithless suundumas uuele tuurile nimega „Champion Sound Tour“ ning lubavad selle raames unustamatut muusikalist ja visuaalset elamust. Kindlasti on siin oluline panus valguse ja visuaalsete efektide meistril Jvan Morandil, kes on bändi visuaalse signatuuri eest vastutav juba alates aastast 2001.

Faithlessi liikmed Sister Bliss ja Rollo tunnistavad: „Oleme närvis, aga rohkem siiski elevil. Teame, et see tuur peab olema eriline: meie mineviku, muusikaarmastuse, Maxi ja muusikalise tuleviku tähistamine.“

Elektroonilist muusikat, trance’i, hiphopi ja house’i põimiv Faithless alustas tegevust 1995. aastal Londonis kui multiinstrumentalist ja helilooja Sister Bliss ja produtsent Rollo tutvusid Maxi Jazziga, kes seni oli tegev hiphopi-maastikul. Selline erinevate stiilide ja huvide kooslus oli loominguliselt igati särav ja värvikas, mida näitavad ka miljonid müüdud albumid ning kuulamised erinevatel digiplatvormidel. Briti muusikaajakirja Mixmag kõigi aegade parimate elektroonilise muusika bändide edetabelis platseerus Faithless auväärsele neljandale kohale.

Juba Faithlessi esimene album „Reverence“ (1996) oli Euroopa edetabelites edukas, jõudes kuld- ja plaatina staatustesse ning singlid „Don’t Leave“, „Salva Mea“ ja muidugi „Insomnia“ said bändi suurteks hittideks. Teine plaat „Sunday 8PM“ (1998) jätkas võidukalt ning kuulajad said nautida lugusid nagu „Bring My Family Back“, „Take the Long Way Home“ ning bändi visiitkaardiks saanud pala „God is a DJ“.

2004. aastal ilmunud albumil „No Roots“ kuuleb külalisvokaale artistidelt nagu Dido, LSK ja Nina Simone. Protestilugu „Mass Destruction“ sai kiita Foo Fightersi ninamehelt Dave Grohlilt („soovin, et oleksin ise selle loo kirjutanud“) ning seda on tsiteeritud lausa USA senatis. Lugu pöörab tähelepanu nii kiusamisele, terrorisimile ning isegi genotsiidile.