FOTOD JA VIDEO MALMÖST | Eesti mehed olid juba 12 tundi pärast edasipääsu tagasi laval, kuid üks mikker ei tundu jätkuvalt töötavat

Suurejoonelise finaali esimene läbimäng möödus Eesti jaoks pealtnäha edukalt, kuid oli tunda, et eile õhtul nähtud säde oli täna hommikul puudu. Kui reede esimestel tundidel sai 5Miinuse ja Puuluubi meeste käest uuritud, et miks Lanceloti osa läbi teleekraani ei kostu, siis ei osanud mehed seda kuidagi selgitada. Ei tea, kas Lanceloti vaigistamine on taotuslik või mitte, sest reede hommikuses proovis oli taaskord tema salmis kuulda Puuluubi Ramo Tederit täiesti selgelt, kuid räppari hääl tuli vaid õrnalt läbi. Vaata videost!