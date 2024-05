Mida arvavad oma ala profid tänavusest Eurovisionist? Priit Pajusaar: Eesti lugu eristus kogu sellest jamast päris hästi

Eesti eurolauluvõistluse kunagine produtsent Juhan Paadam tõdeb Kroonikale, et tema arvates puudub see üks ja väljapaistev lugu. Võidulaul on Paadami sõnul alles algusfaasis. „Alustan sellest, et käesoleval aastal puudub vähemalt minu jaoks see üks ja väljapaistev laul. Head materjali on muidugi piisavalt ja oma liidrite rühmgi välja kujunenud, aga võidulaul on alles n-ö kujunemisprotsessis,“ nendib Paadam.