Mis toimub suletud uste taga? Miss USA ja Mis Teen USA loobusid oma tiitlist vaid paaripäevase vahega

Neli päeva tagasi kirjutas Voigt, et ta mõistab, et tema avaldus võib tulla paljudele suure šokina, kuid ta peab seadma enda füüsilise ja vaimse tervise esikohale, andes mõista, et missitiitli omamine on talle laastavalt mõjunud. „Meie tervis on meie rikkus,“ sõnas ta. „On aeg kirjutada järgmine peatükk.“

Miss Teen USA küll ei toonud enda paar päeva hiljem tehtud postituses otseselt välja, et tiitlist loobumine põhjuseks on laastav elustiil, mis tiitliga kaasnenud on, kuid ta viitas sellele, et „tema väärtushinnangud ei kattu organisatsiooni (Miss Universe - toim) omadega“. Ka oli ta enda postituse juurde märkinud Friedrich Nietzsche mõttetera, kus too nendib, et ilusate pealispindade all laiuvad koledad sisemused.