OTSEBLOGI MALMÖST | Skandaalidest räsitud Eurovisioni finaal sai alguse! Kuidas läheb Eestil? Mitmed staarid on punktide edastamisest loobunud

Kroonika on Malmös kohapeal ning toob kõik kõige värskemad uudiskillud lugejateni otseblogi vahendusel. Õhtune finaal algab Eesti aja järgi kell 22 ning siis räägib Kroonika blogis kaasa humoorikas suunamudija Kristina Pärtelpoeg, kes on saatejuhiks siinse veebi uues saates „Teeme koos“ .

Finaali esinemisjärjekord on järgmine:

3. Saksamaa | ISAAK - Always On The Run