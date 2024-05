Veel loobujaid? Käärijä ja Alessandra Mele loobusid Eurovisionil oma riigile punktide edastamisest

Käärijä, kes on suur Joost Kleini sõber, tegi alguses oma Instagrami story’des ühemõttelise avalduse. Mõned tunnid hiljem andis ta aga Instagramis teada, et tema punkte ei edasta. „Olen otsustanud mitte olla Soome punktide edastaja täna õhtul Eurovisiooni finaalis. Punktide edastamine ei tundu mulle õige,“ kirjutas artist.

Mõni tunid tagasi otsustas punktide andmisest loobuda ka Norrat eelmisel aastal Eurovisionil esindanud Alessandra Mele. „Ühendage inimesi, viige nad kokku. Aga praegu on need pelgalt tühjad sõnad. Toimumas on genotsiid ja palun teil kõigil avada oma silmad ja süda,“ ütles Alessandra.