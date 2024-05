„Dankjewel!“ 5Miinust ja Puuluup avaldasid oma finaalesituse lõpus disklahvi saanud Joostile tunnustust

Eurovisioni ametlik lehekülg avaldas mitmed tunnid enne finaali algust, et Holland on võistluselt kõrvaldatud. „Rootsi politsei uuris naissoost lavastusmeeskonna liikme kaebust. Intsident leidis aset pärast Joost Kleini esinemist neljapäevaõhtuses poolfinaalis. Kuigi juriidiline protsess kulgeb omasoodu, ei oleks tal kohane konkursil jätkata,“ seisis ametlikus pressiteates.

„Kleini filmiti vahetult pärast seda, kui ta lavalt maha astus ja greenroom’i kiirustas. Ta andis korduvalt mõista, et ta ei soovi, et teda filmitakse, kuid seda ignoreeriti. Lõpuks tegi Joost kaameranaise suunas ähvardava liigutuse. Joost ei puudutanud teda. Seejärel teatati sellest juhtumist EBU-le ja politseile,“ seisab AVROTROSi avalduses.

„Oleme täna ja eile EBU-ga konsulteerinud ning erinevaid lahendusi välja pakkunud, kuid sellest hoolimata on EBU siiski otsustanud Joost Kleini diskvalifitseerida. AVROTROS peab seda meedet väga raskeks ja ebaproportsionaalseks. Et ei tekiks arusaamatusi – me seisame heade kommete eest, kuid meie arvates on diskvalifitseerimine sellise juhtumi puhul ebaproportsionaalne.“