SUUR PUNKTITABEL | Eesti sai poolfinaalist mängleva kergusega läbi, kuid finaalis meeldisime tõeliselt vaid Lätile

Poolfinaalis teenisid 5Miinust ja Puuluup 79 punkti, mis tähendasid, et 16 riigi seast saavutati kuues koht. Huvitav fakt on see, et samas poolfinaalis ennustati Lätile viimast kohta, kuid nad olid paremusjärjestikus täpselt eestlaste taga ehk seitsmendal kohal. Poolfinaali võitjaks oli Iisrael ning teisena pääses edasi Hollandi esindaja Joost Klein, kes täna finaalist kõrvale pidi jääma.