VIDEO | Panid ekraanilt tähele? Maailmakuulus staar jäi Eurovisionil miljonitele televaatajatele märkamatuks

Will on teada-tuntud Eurovisioni lauluvõistluse fänn. Ta kirjutas ja lõi kaasa Netfilxis linastunud filmile „Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga“, mis lauluvõistlusest rääkis. Linateos linastus 2020. aastal ning Ferrell mängis seal Islandilt pärit meest Lars Erickssoni, kes kibeleb Eurovisionile võistlema.