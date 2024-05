Mitu riiki avaldasid pärast finaali pahameelt tänavuse Eurovisioni korralduse ja otsuste üle: võib-olla vajab Eurovision natukene parandamist

Palju poleemikat tekitas riikide jaoks see, et Iisraeli lubati seekordsel Eurovisionil võistelda. Eriti teravalt andis oma pahameelest ja nördimusest sel teemal teada Iirimaa esindaja Bambie Thug, kes rääkis pärast finaalvõistlusest olukorrast lähemalt. Iisraeli osalemine Eurovisioni võistlusel on kaasa toonud muuhulgas ka protestilaine Malmö tänavatel.