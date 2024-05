Šveitsi meediaväljaannetele pilku peale pannes on juba pealkirjadest tunda, et oma riigi võidu üle ollakse äärmiselt uhkelt. Tuntakse rõõmu, et üle 36 aasta on taas Šveits suutnud Eurovisioni võita ja selle ees ollakse looga „The Code“ esinenud Nemo üle ääretult tänulikud ja rõõmsad.