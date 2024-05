Eurovisioni žüriisse kuulunud Rolf Roosalu Eesti punktidest: Holland sai läbimängus punkte, Iisraeli osalemise küsimus tulnuks lahendada varem

Võtsime pühapäeval ühendust žüriiliikme Rolf Roosaluga ja palusime tal Eurovisioni finaali tulemust ja jagatud punkte kommenteerida. Rolf ütles, et tema arvates läks võit õigele laulule. „Seda ma arvan küll. See esitus ja kogu produktsioon – oli aru saada, et see on professionaalsete inimeste kokku pandud. Väga äge tervik!“ kiitis ta Šveitsi esitust.