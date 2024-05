VIDEO | Kristjan Jõekaldat aitas maskisaate detektiivi rollis tema abikaasa Maris: kõige kindlam on kuulata ikkagi abikaasat

TV3 tutvustas 6. märtsil oma kevadhooaega ja juba sel sündmusel arutasime Kristjan Jõekaldaga, kas tema hea sõber ja kolleeg Teet Margna võiks olla üks maskisaate osalejaid. Paraku Teet Margnat saates ikkagi polnud. Nüüd, pärast finaali tõdeb Kristjan, et teda üllatas, et Margna ei osalenud. „Ta on väga edev mees ja arvasin, et ta on igas pulmas peigmees ja igas matuses lahkuja. Minu jaoks oli see praegu üllatav,“ räägib Jõekalda Kroonikale videointervjuus ja lisab naljaga pooleks, et jääb siiski endale kindlaks, et kostüümis olevaid inimesi vahetati ja ühes neljanda hooaja maskisaates Margna ikkagi osales.

Jõekalda on „Maskis laulja“ detektiivitööd teinud varemgi. 2020. aasta sügisel võttis Ženja Fokini asemel detektiivikoha just Jõekalda. Kuidas Jõekalda võrdleks neid kaht hooaega, mil on detektiivi rollis olnud? „Tegelikult on seda väga lihtne võrrelda. Inimene peaks ju terve elu õppima ja surema ikka lollina. See võtab kokku ka minu jaoks selle asja. Ma tegin mitu korda rohkem tööd kui esimene kord siin olles. Aga mitu korda vähem taipasin, kes nende maskide all olla võivad. Ütlen ausalt, et tegelikult oli see lõpp kokkuvõttes – ja inimesed nägid viimastes saadetes ka – ikkagi kulli ja kirja viskamine, et kas see või teine või hoopis äkki siis kolmas,“ räägib Kristjan, et andis endast parima, kuid tõenäoliselt midagi tarka välja ei tulnud. „Minu uks jääb siis suletuks. Rohkem te mind sellel ametipostil ei näe. Aga ei saa kuidagi pahaks panna,“ ütleb Jõekalda muheledes.