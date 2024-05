VIDEO | Eurovisionilt naasnud eurolaulikud 5MIINUST ja Puuluup: oleksime tahtnud green room’is maja ehitada ja pannkooke teha

Eurovisioni proovides pakkus fännidele muret see, et Lanceloti mikrofon ei paistnud töötavat ja otsepildis kõlas tema hääl üpriski nõrgalt. Ülejäänud seltskonnaga Lancelot lauluvõistluselt ei naasnud, kuid teised artistid aitasid selgust saada, mis tema mikrofoniga siis juhtus. „See on protest, et teda ei ole täna siin praegu. Ta ütles, et aitab sellest jamast. Ta viskas kohe mikri nurka ära pärast lava ja tuli Eestisse ära,“ kommenteeris olukorda Korea. „Tema sõnad olid: „Tra, ma võin ju fööni ka laulda siis.““ vahendas Kohver Lanceloti muljeid mikrofonisaagast.