Rootsi meedia: Joost Klein kahjustas naisoperaatori kaamerat

Tänavusel Eurovisionil küttis kirgi Hollandi eurolauliku Joost Kleini ümber puhkenud skandaal. Olukorra täielikku olemust avalikkus veel ei tea, kuid riik eemaldati Malmös toimunud lauluvõistluselt ja finaalis Joost Klein esineda ei saanud. Asja uurimisega tegeles Rootsi politsei, kes on oma esialgse uurimise lõpetanud ning kohalikule prokuratuurile toimiku edastanud. Peagi tehakse otsus, kas Kleini hakatakse edasi uurima.

Seni oli teada, et intsident, mis võimude sekkumiseni viis, käsitles Joosti agressiivset lähenemist naissoost EBU meeskonnaliikmele, kes olevat Joosti tema loata filminud. „Kleini filmiti vahetult pärast seda, kui ta lavalt maha astus ja greenroom’i kiirustas. Ta andis korduvalt mõista, et ta ei soovi, et teda filmitakse, kuid seda ignoreeriti. Lõpuks tegi Joost kaameranaise suunas ähvardava liigutuse. Joost ei puudutanud teda. Seejärel teatati sellest juhtumist EBU-le ja politseile,“ seisis Hollandi ringhäälingu AVROTROSi avalduses.