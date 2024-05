Žürii liige palus Norra antud punktide pärast vabandust

Norra žürii andis laupäevases Eurovisioni finaalis Iisraelile kaheksa punkti. Oweni sõnul on ta saanud selle kohta on palju tagasisidet. „See tuli mulle nagu ka televaatajatele suure üllatusena,“ selgitas Owen oma Instagrami kontol avaldatud videos.

Põhjus, miks tema üllatus, on lihtne: ta ise ei paigutanud Iisraeli esindajat Eden Golani punktiväärilisele kohale. Ta selgitas, et žürii iga liige hääletas iseseisvalt ning õiglase hinnangu kujundamiseks puudus võimalus hääletust teiste žürii liikmetega arutada. Samuti teab Owen seda, et kõigile loeti ette juhis, kus rõhutati, et ühtki artisti ei tohi eelistada ega diskrimineerida näiteks rahvuse, soo või poliitiliste vaadete tõttu. Hääletada tuli ainult laulu ja esituse põhjal.