Kas Eurovisionil osaleb järgmisel aastal täiesti uus riik? Olukord võib minna poliitiliselt keerulisemaks

2008. aastal iseseisvunud Kosovo pole lauluvõistlusel varem osalenud. Kosovo ringhäälinguorganisatsioon on aga väga innukas ja on juba teinud esimesed plaanid, mis peaksid EBU-d mõjutama. Näiteks korraldab RTK sel aastal laulufestivali, mille abil tahetakse tutvustada Kosovo muusikavaldkonda. See üritus pidavat aga väga sarnanema Eurovisioni riikliku eelvooruga.

Kosovo ei pidavat vaatama aga kaugesse tulevikku, vaid soovib osaleda juba järgmisel Eurovisionil, mis korraldatakse Šveitsis. Seetõttu on nad võtnud plaani korraldada teine laulufestival juba järgmise aasta algusest – ikka selleks, et selgitada Kosovot esindav esimene eurolaul.

Nende soov Eurovisionil võistelda ei tähenda, et neile seda võimaldatakse. Kosovo poliitiline staatus on keeruline ja osa riike pole tunnustanud nende iseseisvust. Üks selliseid maid on Serbia, kes on viimastel aastatel olnud Eurovisionil vägagi edukas, ning võib eeldada, et nemad on kategooriliselt Kosovo osalemise vastu.