Kodumaise räppari Sämi lugu eemaldati voogedastusplatvormidelt Vene muusikaprodutsendi valekaebuse tõttu

Räppar Säm jagas eile TikTokis oma jälgijatega, et tema möödunud aastal ilmunud lugu „linn on sinu“, mis valmis koostöös Maria Kallastuga, on pärast poolt aastat ja vaevalist protsessi tagasi voogedastusplatvormidel kuulamiseks. Probleem algas sellest et Vene Föderatsiooni kodanik ja muusikaprodutsent nimega Boyblems esitas voogedastusplatvormidele kaebuse, et „linn on sinu“ on hoopis tema lugu.