ÜLEVAADE | (Euro)visioon kaob, skandaalid jäävad

Kui televaatajateni jõudsid esimesed Eurovisioni ärevad hetked esimesest poolfinaalist edasipääsejate väljakuulutamisega, siis kohapeal olijatel oli ebamugavustunde „kirves“ juba ammu peakohal rippumas. Tegelikult olid esimesed märgid sellest, et tänavuse võistluse tituleerib rahvusvaheline press „shit show’ks“, õhus juba siis, kui otsustati, et Iisraelil lubatakse osaleda.

Tänavu 68. korda peetud Eurovisioni korraldajad on aastakümneid rõhutanud, et tegemist on apoliitilise võistlusega, kus kõik peavad end hästi tundma. Kuid korraldajad ei osanud või ei tahtnud ette näha, et Euroopa uksel toimuv Ukraina sõda ja ärev olukord Iisraelis on inimeste valuläve muutnud. Ei suutnud tugevate Venemaa sidemetega iisraellanna Eden Golani osalemist vaiba alla pühkida teiste riikide esindajad, delegatsioonide liikmed, meedia ega ka Palestiina toetajad Rootsis. Kõik see oli „ajapomm“, mis õnneks ei tiksunud katastroofilise plahvatuseni, kuid tekitas paljudele ebamugava olukorra.