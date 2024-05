Eurovisioni võitja Nemo avaldas Kroonikale oma arvamuse Gaza-Iisraeli sõjast: mulle oli väga oluline mitte vaikida

Iisraeli ja Palestiina vaheline sõda, mis algas möödunud aasta oktoobris ja mida Gaza sektoris peetakse, tekitas tänavusel Eurovisionil palju kõlapinda. Nemo on olnud üks nendest eurolauljatest, kes on sel teemal oma arvamust avaldanud, öeldes, et Gazas tuleks relvarahu kehtestada.

„Minu jaoks oli väga oluline mitte vaikida. Me panime koos teiste artistidega palju aega sellesse, et korralik avaldus koostada. See on endiselt mu Instagramist leitav ja paljud artistid on jaganud seda. Kõik, mida ma olen tahtnud öelda, on seal kirjas. Ma julgustan inimesi end selle teemaga kurssi viima,“ sõnas Nemo.

Oma Instagramisse postitatud ametlikus avalduses nendib Nemo koos Bambie Thugi (Iirimaa), Gåte (Norra), iolanda (Portugal), Olly Alexanderi (Ühendkuningriik), SABA (Taani), Silvester Belti (Leedu) ja Windows95maniga (Soome), et nad mõistavad, kui privilegeeritud nad on, et üldse Eurovisionil osaleda saavad. „Praeguste okupeeritud Palestiina (eelkõige Gaza) ja Iisraeli sündmuste valguses ei tunne me, et oleks õige vaikida. Oleme solidaarsed allasurutud osalistega. Edastame enda siira soovi rahu ja kohese ning püsiva relvarahu järele ning ka soovi, et pangvangid turvaliselt vabastataks. Seisame igasuguse vihast õhutatud tegevuse, kaasa arvatud antisemitismi ja islamofoobia vastu,“ seisis avalduses.

Ka lisasid artistid, et nad usuvad, et muusika kaudu suudavad inimesed erimeelsused kõrvale jätta ja omavahel ühenduda. Nad loodavad, et säärane avaldus inspireerib olema teiste suhtes empaatilisem ja kaastundlikum.

„Minu arvates on tähtis kasutada artistina enda platvormi ära. Ma räägin palju ka kvääriks olemisest ja mittebinaarse sooidentiteediga inimestest (inimene, kes ei määratle oma sooidentiteeti binaarse soosüsteemi järgi – toim),“ lisas Nemo, kes on ka ise mittebinaarne.