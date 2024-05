Kuigi selle aasta Eurovisioni kohta on kriitikat kuulda rohkem kui kiidusõnu, on fännid siiski suutnud leida ka mõned positiivsed asjaolud üles leidnud. Näiteks meeldisid neile seekordsed õhtujuhid, kuid sellega suurel määral kiitmine ka lõppeb.

Ohtralt kriitikat on pälvinud Eurovisioni finaalis vahepalana esinenud Loreeni etteaste. Nimelt on tavaks saanud, et finaalis astub üles eelmise aasta võitja ja nii läks ka seekord. Loreeni esituses kõlasid tema uus lugu „Forever“ ja möödunud aasta võidulugu „Tattoo“. Fännid aga nimetasid tema esinemist igavaks.