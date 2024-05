CUPRA Formentor 1.5 pakub mugavust ja sportlikku tunnetust peaaegu olematu kütusekulu eest

CUPRA Formentor on Hispaania autotootja keskmise suurusega linnamaastur, mille sportliku disaini ning vajadusel täkuna möriseva mootori tunneb juba kaugelt ära. Küllap on tugev eristumisvõime omadusteks, miks CUPRA Formentor on oma sünnist saati võitnud Eesti inimeste südamed ning saanud üheks nõutumaks autoks. Kuni 390 parima Andaluusia hobuse jõu ning 4,2-sekundilise nullist sajani kiirenduse vastu on igal tänavaautol raske midagi panna. Ent ilmaasjata pole tuntud ütlus, et joob nagu hobune. Kõik need hobujõud vajavad kütet ning seda võib kuluda ohtramalt, kui me tahaksime.

Õnneks on olemas lahendus CUPRA Formentor 1.5 näol. Kes soovib säästlikumat ja ökonoomsemat Formentorit näha, katsuda ja endale saada, ei pea kaugelt otsima. Topautost on praegu võimalik soetada CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 DSG koos CUPRA Plus paketiga alates 29 990 euro eest. Vaatame lähemalt, mis selle eest saab.

Mootor ja sõidumugavus

Tegemist on 1,5-liitrise 110 kW otsesissepritse ja turbolaaduriga bensiinimootoriga, mille keskmine kütusekulu jääb 5,6 l/100 km juurde. Esiveoline universaalkerega linnamaastur suudab pakkuda sportlikke sõiduelamusi nii linnas kui ka maanteel. 10 mm kõrgem vedrustus annab võimaluse sõita sujuvalt ka ebatasasel pinnasel.

Omaette tasemel on sõidu- ja juhiabisüsteemid. Lisaks juba ammu standardiks saanud elektroonilisele stabiilsuskontrolli süsteemile suudab Formentor edukalt tuvastada ka juhi väsimuse, et siis õigel hetkel pakkuda võimalust teha üks puhkepaus. Linnas aitab turvalisuse maksimaalseks viia sõidukeid, jalakäijaid ja jalgrattureid tuvastav avariipidurdamise funktsiooniga esikokkupõrke vältimissüsteem „Front Assist“ ning maanteel aitavad sõitu nautida isekohanduv kiirushoidik, sõiduraja hoidmise süsteem ning pöörete ohutu sooritamise abisüsteem „Turn Assist“.