Uus areng Hollandi eurolaulja Joost Kleini juhtumis: Rootsi politsei avaldas, millal võib Joosti saaga punkti saada

Hollandi eurolaulja Joost Klein on juba pool nädalat keerelnud tähelepanu keskpunktis, kuna sai Eurovisionil toimunud intsidendi tõttu disklahvi ega saanud finaalis lavale tulla. Ootamatu vahejuhtum oli nii tõsine, et asja asus menetlema Rootsi politsei, ning nüüd avaldati, et uurimises on toimunud edasiminek. Hollandis on aga kerkinud üles tõeliselt suur arutelu selle üle, kas järgmisel aastal Eurovisionil üldse osaleda.