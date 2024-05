Muljetavaldav summa! Mallukas avaldas, palju ta blogimise eest endale kuupalka maksab

Mõned päevad tagasi külastas juba aastaid edukat blogi pidav Mallukas saadet „Kolmekas“, kus teda võtsid vastu saatejuhid Andres Puusepp , Grete Kuld ja Jürgen Pärnsalu . Esmalt pidi tuntud ja vastuoluline blogija rääkima sellest, miks tema blogilugude pealkirjad on skandaalimaigulised. „Mulle tegelikult siukest clickbait’i teha ei meeldi. Kui mul ikka midagi öelda on, siis päris nii ei ole, et panen pealkirjaks „Issand, ma olen rase!“ ja siis tegelikult sain kassi,“ rääkis mõjukas blogija oma tööst, mis stuudios naerupahvaka kaasa tõi. Mallukas selgitas, et taolisel tegutsemisviisil poleks lihtsalt mõtet.

Seejärel uuris Puusepp, kas vastab tõele see, et Mallukas oli tänu Brigitte Susanne Hundi draamade kajastamisele teeninud 10 tuhat eurot. „Tead, ma ei ole kokku lugenud ausalt öeldes. Aga ma arvan, et see võib sinna lähedale minna,“ tõdes Mallukas. Blogija täpsustas, et see summa ei põhine ühel artiklil, vaid kõigi Hundist kirjutatud blogiartiklite põhjal kokku. „Inimestele goss (gossip, kõmujutt - toim) ju meeldib onju, siis nad ostavad seda artiklit ja niimoodi see tiksub seal vaikselt,“ rääkis Mallukas.