„Meil oleks lahutus olnud kodus.“ Maskisaate Elevandi ehk Genka abikaasa Maris paljastas, milliseid vaidlusi saade nende perele tõi

Maris avaldas Retro FMi eetris, et pühapäeviti on ta saate ajal lapsi vannitanud ning Henryt pole saate eetriajal kodus olnud. Seda kõike selleks, et varjata laste eest muusiku osalemist saates. „Et ei tekiks seda olukorda, et keegi vaatab kellelegi otsa ja kukub naerma,“ selgitas Maris nende elukorraldust. Esimeses saates, kus Genka ehk Elevant oli esitanud Rammsteini laulu „Sonne“, oli Maris vannituppa põgenenud ja seal naernud omaette. Keeruliseks läks asi siis, kui Kõrvitsate tütar viitas, et Elevant kõlab tema isa moodi. „Ma ei saanud naeru pidama. Siis ma istusin vetsus kinni ja itsitasin omaette,“ rääkis Maris.