KUULA | Eurovisioni võidulugu sai eestikeelse kõla! Vaata, kuidas Bedwetters Šveitsi eurolaulu esitab

Eurovisioni võit läks sel korral Šveitsi, kui võidukarika napsas Nemo looga „The Code“. Loo seadis eesti keelde Leelo Tungal ning saates kõlas see Bedwettersi esituses. Eestikeelne loo pealkiri on „Kood“.

Bändiliikmed Joosep Järvesaar ja Rauno Kutti kommenteerisid „Ringvaates“, et reedel olid nad saanud teada, et peavad tulema esmaspäeval „Ringvaatesse“ esinema ning loo esitamiseks panid nad end nädalavahetuseks valmis. Vahepeal jõudis bänd aga mitu kontserti anda ja ohtralt esineda.

Šveitsi võidulaulule on iseloomulikud kõrged noodid, falseti pealt laulmine ning loos on ka räpiosa. Leelo Tungal tegi eile võiduloole sõnad ja andis need seejärel bändile. Joosep ja Rauno rääkisid, milline töö neil seejärel lahti läks. „Selle räpiosaga me andsime esimestel minutitel alla ja asendasime selle kidrasoologa, mis tegi seda räppi sama võrdväärselt järgi,“ rääkis Joosep.