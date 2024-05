60 aastat lavakarjääri! Voldemar Kuslap oma väärt vormi saladusest: eks põhjuseks on geenid, aga tuleb ka ise liikuda

Hiljuti esitles Voldemar Kuslap oma viimast raamatut „Uued jalutuskäigud Eesti kalmistutel“, mis on järg tema seitsme aasta eest ilmunud esimesele raamatule kalmistutest.

Voldemar arvab, et kirjapulga järele ta enam ei haara ega kirjuta rohkem ühtegi raamatut, pealegi – aega pole. Nii pani ta poole pealt kinni ka Eurovisioni lauluvõistluse ülekande, sest see ei ole enam tema maitsele ja parem on selle peale tühja kuluvat aega mingi kauslikuma tegevusega sisustada. Intervjuuks sobitab Voldemar Kuslap aega ka üht- ja teistmoodi, kuni lõpuks õnnestub.