A. Le Coq Arenal esineb juunis Putini-vastane agressorriigi räppar

Oma päritolumaal Valgevenes ja Venemaal on Korzh nn mustas nimekirjas, sest ta on sealsete režiimide vastane. Kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas, tegutses Korzh koheselt ja tühistas kõik esinemised Venemaal, avaldas toetust Ukrainale ning tuli välja selle teemalise lauluga. Tema sõnum on selge: õigus on Ukrainal, kes kaitseb oma kodu.